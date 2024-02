Zelensky al Tg1: «La guerra può arrivare da voi e nessuno sarà pronto. Sarà uno choc»

«La guerra può arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Putin. E quando arriverà nessuno sarà pronto, gli eserciti europei non sono pronti, sarà uno choc, dov'è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? chi ne parla? nessuno». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, rispondendo alla domanda su cosa si sente di dire a chi, in Italia e in altri paesi europei, dice di essere stanca di mandare armi a Kiev. «L'Ucraina di oggi è diversa, più vicina all'Europa. Oggi l'Ucraina ha un esercito più forte, è dotata di mezzi occidentali, siamo più esperti. A volte siamo un pò stanchi, a volte forse arroganti, ma non possiamo concedere alla Russia la possibilità di prevalere grazie ai suoi strumenti», ha aggiunto Zelensky.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 20:18

