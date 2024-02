I 27 dell’Ue trovano l’accordo 50 miliardi di euro per Kiev

di Alessandra Severini

Cinquanta miliardi a sostegno dell’Ucraina. È questo l’accordo raggiunto nell’ambito del Consiglio europeo dove tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di aiuti aggiuntivo a favore di Kiev da qui al 2027. Superata dunque l'opposizione dell'Ungheria di Viktor Orban con un sottile lavoro di mediazione portato avanti soprattutto da Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron.

Il programma per l'Ucraina - 33 miliardi in prestiti agevolati e 17 in sussidi nell'arco di quattro anni - sarà soggetto a un «dibattito annuale» e «se necessario fra due anni il Consiglio europeo inviterà la Commissione a presentare una proposta di revisione». Con questa soluzione non è stato necessario procedere al voto e dunque nessun veto è stato posto. «Non era facile – ha commentato la premier Meloni senza nascondere la soddisfazione - una soluzione a 26 era un problema, un precedente pericoloso, abbiamo lavorato molto per una soluzione a 27». Con Orban, ha spiegato la premier, «ho lavorato cercando di portare a un punto che ci consentisse di non dividere l'Europa in un momento come questo. Perché noi abbiamo altri problemi in Europa, non puoi pensare di risolvere i problemi parlando con due o tre persone ma devi avere una capacità di dialogo con tutti». Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha lodato la capacità dell'Europa di «restare unita».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine ai leader dell'Ue. «Il continuo sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina - ha detto - rafforzerà la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, che non è meno importante dell'assistenza militare e della pressione delle sanzioni sulla Russia». L'Ucraina si aspetta di ricevere dall'Ue già a marzo la prima tranche di aiuti per un importo di 4,5 miliardi di euro. Sommando il fondo da 50 miliardi agli altri contributi passati e futuri, militari e civili, l'Ue ha stanziato in tutto a favore di Kiev 159,3 miliardi di euro, diventando così il maggiore sostenitore. La somma è nettamente più alta di quella degli Stati Uniti fermi per ora a 113 miliardi di dollari (circa 104 miliardi di euro) anche se Joe Biden sta cercando di far approvare al Congresso un nuovo pacchetto che vale 61 miliardi. Proprio il presidente Usa in serata ha telefonato alla presidente della Commissione Ue Von der Leyen per ringraziare l'Europa per gli aiuti decisi a favore dell'Ucraina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 06:00