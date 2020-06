Morto Carlos Ruiz Zafon, lo scrittore spagnolo autore de "L'ombra del vento". Aveva 55 anni

🔴 ÚLTIMA HORA | Muere el escritor Carlos Ruiz Zafón, autor de 'La sombra del viento', a los 55 años https://t.co/JfpBpkXgD2 pic.twitter.com/KAoxDAex1q — EL PAÍS (@el_pais) June 19, 2020

nella sua residenza a Los Angeles, a causa del cancro, come riportato dai media spagnoli. «Oggi è una giornata molto triste per l'intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent'anni, in cui è stata forgiata un'amicizia che trascende la professionalità », ha dichiarato l'editore Planeta che ha dato la notizia.dove lavorava per l'industria di Hollywood, aveva raggiunto la notorietà internazionale con il suo romanzo «L'ombra del vento», vincitore di numerosi premi e selezionato nella lista fatta nel 2007 da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli con i migliori 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni.