: è bastato questo aper far stuprare la figlia 15enne da quello che era diventato il suo fidanzato. La donna, molto attiva sui social per la sua attività di pasticcera, è finita sui tabloid per la sua "doppia vita". Therese, 48enne di Brisbane, inaveva conosciuto un uomo noto come "Thommo" su internet nel 2005 e quando lui glielo ha chiesto ha fatto ubriacare Peta, la figlia adolescente, e poi gliel'ha concessa. Come riporta il Daily Mail , mentre la figlia in lacrime veniva violentata in una stanza di un motel, lei aspettava fuori fumando sigarette. Peta ha trovato il coraggio di denunciarla solo dieci anni dopo e Therese è stata condannata a quattro anni di carcere. Le forze dell'ordine, invece, non hanno mai identificato Thommo, nonostate i ripetuti appelli e segnalazioni dei cittadini.Butler, tuttavia, non ha mai nascosto le sue responsabilità e ha sempre ammesso le sue colpe: «Non avrei lasciato che ti toccasse se non avevi 16 anni... Ero così fot**tamente debole, non avevo coscienza di quello che stava succedendo.. Ho fallito come madre. Sono fott**. Lo so. E mi odio per questo. Ecco perché sto cercando di essere la migliore nonna che possa essere».