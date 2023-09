Vince 1,8 milioni alla lotteria ma poi perde tutto pur continuando a lavorare e usare auto di seconda mano: «Però mi sono divertita»

di Redazione web

Una vincitrice della lotteria che ha perso tutto pur continuando a lavorare a tempo pieno, comprando auto di seconda mano e volando in classe economica, ha rivelato di essersi comunque divertita nei 18 anni trascorsi dal giorno in cui si è ritrovata improvvisamente milionaria.

Nonna gioca i numeri del nipotino e vince 25mila euro, li rigioca dopo pochi minuti e ne vince altri 50mila

Pensionata vince una villa da oltre 5 milioni alla lotteria e la mette in vendita: «Voglio aiutare i miei nipoti»

Correva l'anno 2005 quando l'ormai ex marito di Lara Griffiths, 53 anni, del West Yorkshire, le disse di aver vinto 1,8 milioni di sterline (circa 2 milioni di euro). Ma nonostante abbia ormai perso tutto il suo patrimonio e definito l'esperienza "scioccante", l'ex milionaria ha detto di non essersi pentita di aver speso tutti i suoi soldi, e che nel farlo si è divertita moltissimo. Ma - come riporta il Daily Mail - ci tiene a ribadire che la sua non è stata una tragedia, e che il lotto non le ha rovinato la vita.

Come ha speso i soldi

La prima grande spesa della allora coppia di neo milionari è stata un viaggio di 10 giorni a Dubai, ma con un volo in classe economica per non «sperperare i soldi». Hanno poi investito nell'acquisto di un salone, dove la donna lavora tutt'oggi dopo aver lasciato l'impiego da insegnante per paura che studenti e colleghi la guardassero con occhi diversi. I Griffith hanno poi chiesto un mutuo su una nuova casa da 560.000 dollari invece di comprarla in contanti, e acquistato 30 auto usate e 15 borse firmate come forma di investimento. Secondo Lara, il suo ex marito Roger ha sperperato più di 30mila dollari per inseguire il sogno di una carriera nel mondo della musica e produrre un disco con la sua band del college. Ma otto anni dopo, i soldi – e il suo rapporto con il marito – erano finiti.

Cosa fa oggi

Lara e le due figlie del suo ex marito – Kitty, ora 16enne, e Ruby, ora 19enne – vivono con la madre di 86 anni in una casa con quattro camere da letto. «Alzo completamente le mani e accetto i miei errori», ha detto. «Ho trascorso gli ultimi 10 anni assicurandomi che i miei figli avessero una bella vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA