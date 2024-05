Vince 20 milioni di euro alla lotteria ma li spende tutti: sul lastrico dopo aver buttato tutto in yacht, terreni e bar

di Cecilia Legardi

Lo sceriffo australiano Grigis che vinse 20 milioni di euro nel 2007 si ritrova oggi senza più un centesimo. Investimenti sbagliati e vita lussuosa lo hanno portato alla povertà: ecco cosa è successo dopo il grande jackpot.

Come ha speso 20 milioni?

Ha acquistato uno yacht, una discoteca, un pub, un blocco di terreno sull'oceano: ecco come lo sceriffo Grigis ha speso 17 milioni di sterline (ovvero 19,8 milioni di euro) vinti alla lotteria in Australia, finendo successivamente in disgrazia. Malgrado avesse chiesto opinioni a un agente immobiliare, i suoi investimenti non sono mai andati a buon fine e condurre una vita sregolata e lussuosa lo ha portato solo alla rovina. L'idea di aprire un pub non funzionò, così come la discoteca, per la quale aveva speso già in partenza la bellezza di 1,5 milioni. Dopo aver seguito un consiglio di Russell Poliwka (colui che supervisionava il premio), già nel 2012 - cioè cinque anni dopo dal jackpot - Grigis si ritrovava con solo 3 milioni di sterline su 17.

La speranza di recuperare denaro

Lo sceriffo ha intrapreso una causa legale contro Poliwka nel 2014 sostenendo che l'amico avesse adottato una “condotta ingannevole nel commercio”. Ha affermato che Poliwka aveva commesso una «violazione del dovere di esercitare ragionevole cura, competenza e diligenza» guidandolo verso dei pessimi investimenti. Dopo dieci anni di battaglie in tribunale, Grigis ha ottenuto una piccola vittoria: Russell Poliwka dovrà risarcirlo di 1,1 milione di sterline in quanto si è comportato come un'astuta «cassa di risonanza per le decisioni del signor Girgis», ha riferito il giudice. Ma la vincita iniziale non ritornerà nelle tasche dell'australiano, che oggi è pentito delle sue scelte e deve riadattarsi alla vita di prima.

