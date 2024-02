Vince 340 milioni di dollari alla lotteria, poi la sorpresa choc: «I numeri sul sito erano sbagliati». Lui reagisce così

Un sogno durato qualche ora ma che si è schiantato in modo a dir poco incredibile. Il protagonista di questa storia si chiama John Cheeks e vive a Washington, negli Stati Uniti: dopo aver giocato, come spesso faceva, alla multimilionaria lotteria Powerball, non poteva crederci quando ha cercato i numeri vincenti e si è accorto che erano proprio i numeri che aveva giocato lui. E la vincita era da capogiro: ben 340 milioni di dollari. Troppo bello per essere vero, e infatti non lo era.