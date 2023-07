Powerball, vinto il jackpot da un miliardo di dollari: il biglietto venduto in California, ecco come potrà incassare la vincita Il biglietto è stato venduto in un piccolo negozio di alimentari nel centro di Los Angeles







di Redazione web I soldi non fanno la felicità, si dice di solito: di certo aiutano. Ma non la penserà così chi ha vinto il maxi jackpot del Powerball, una delle tante lotterie degli Stati Uniti, che ha visto assegnare un montepremi da un miliardo di dollari: cifre che fanno impallidire anche il nostro Superenalotto, che qualche mese fa (a febbraio) ha assegnato al 6 vincente un jackpot da oltre 370 milioni di euro. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 20 luglio 2023: i numeri vincenti Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di oggi mercoledì 19 luglio 2023: i numeri vincenti Il jackpot da un miliardo di dollari Il biglietto vincente del Powerball da un miliardo di dollari è stato venduto in California ed è il sesto più alto mai vinto negli Stati Uniti: la possibilità di riuscire a trovare la combinazione vincente era 1 su 292 milioni. Il biglietto è stato venduto in un piccolo negozio di alimentari nel centro di Los Angeles. Il vincitore ora potrà scegliere se incassare la metà del montepremi, circa 516,8 milioni di dollari al lordo delle tasse oppure un miliardo di dollari in rate annuali. Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 16:58

