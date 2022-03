«Abramovich e i negoziatori ucraini hanno mostrato sintomi di avvelenamento dopo i colloqui di pace»: rivelazione del Wall Street Journal

L'oligarca russo Roman Abramovich e i negoziatori di pace ucraini hanno sofferto sintomi da sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev all'inizio di questo mese come negoziatori di pace per la guerra Russia-Ucraina. Lo riferisce il Wall Street Journal citanto fonti vicine ai negoziati.

Il sospetto avvelenamento



Dopo l'incontro nella capitale ucraina, Abramovich, che ha fatto la spola tra Mosca, Kiev e altre sedi negoziali, così come almeno due membri senior della squadra ucraina, hanno sviluppato sintomi che includevano occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle dei volti e delle mani. Hanno accusato del sospetto attacco esponenti di Mosca che, secondo loro, volevano sabotare i colloqui per porre fine alla guerra.

Zelensky non sarebbe stato colpito

Una persona vicina ad Abramovich ha detto che non era chiaro chi avesse preso di mira il gruppo. L'oligarca russo e i negoziatori ucraini, tra cui il legislatore tartaro di Crimea Rustem Umerov, da allora sono migliorati e le loro vite non sono in pericolo, ha aggiunto il Wsj. Il presidente Volodymyr Zelensky, che ha incontrato Abramovich, non sarebbe stato colpito. Il portavoce di Zelensky ha affermato di non avere informazioni su alcun sospetto avvelenamento. Gli esperti occidentali che hanno esaminato l'incidente hanno affermato che era difficile determinare se i sintomi fossero causati da un agente chimico o biologico o da una sorta di attacco di radiazioni elettromagnetiche, secondo le persone familiari.

