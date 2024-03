«Libri Lgbt? Quando sarò in carica bruceranno tutti»: il video col lanciafiamme della candidata repubblicana. Chi è Valentina Gomez

Da sottolineare che in molti Paesi del mondo essere gay, lesiche o trans è ancora un reato. Per l’esattezza, in più della metà: il 62% degli Stati oggi perseguita legalmente chi appartiene alla comunità Lgbtqi+. A dirlo sono i Franklin & Marshall Global Barometers, che monitorano gli avanzamenti nei diritti in 204 territori: i 192 stati membri dell’Onu più alcune realtà non sovrane come Hong Kong, la Cisgiordania o l’Irlanda del Nord.

Attenzione però: nel mondo il rispetto per la comunità è in aumento: dieci anni fa, i Paesi dove dichiararsi appartenente alle comunità Lgbtqi+ era legale erano il 72% del totale. La cattiva notizia, però, è che c'è ancora chi, come Valentina Gomez, vuole fare dei passi indietro sui diritti.

When I’m Secretary of State, I will 🔥BURN🔥all books that are grooming, indoctrinating, and sexualizing our children. MAGA. America First🇺🇸 pic.twitter.com/m8waKi3yhP — Valentina Gomez (@ValentinaForSOS) February 6, 2024

Chi è Valentina Gomez

Valentina Gomez è una politica del Partito Repubblicano. Si è candidata alle elezioni per Segretario di Stato del Missouri. Confermata la sua candidatura alle primarie repubblicane previste per il 6 agosto 2024. La donna ha conseguito una laurea presso la Central Connecticut State University nel 2019 e una laurea presso la Tulane University AB Freeman School of Business nel 2020. La sua fede è cristiana e la religione è un punto importante della sua campagna elettorale. Come Donal Trump, il suo slogan è «Missouri First» (Missouri al primo posto).



Sul proprio sito si leggono i suoi obiettivi politici. «Insieme, creeremo piattaforme per fare emergere tutto il potenziale del Missouri, restituire il potere al popolo e costruire uno Stato che prosperi grazie a una crescita senza precedenti, preservando al contempo la nostra integrità, esigendo responsabilità e facendo luce sulla trasparenza.

La lotta dei candidati repubblicani

Valentina Gomez porta avanti una lunga tradizione. Da anni, ormai, i candidati conservatori prendono di mira i libri relativi alle persone Lgbtqi+ e lottano per la rimozione dalle biblioteche pubbliche e scolastiche di questi testi.

Alla base, la convinzione che la diffusione di questi testi sia una forma di «indottrinamento» dannosa per i bambini. «Adescano, indottrinano e sessualizzano» i nostri bambini, ha detto la candidata repubblicana.

Evidenziando la sua appartenenza, Gomez ha aggiunto le parole d’ordine di Donald Trump che, verosimilmente, sfiderà Joe Biden nelle elezioni Usa 2024: «Maga. America First». Maga è l’acronimo di «Make America Great Again», lo spot che ha accompagnato la vittoriosa campagna elettorale del magnate americano nelle elezioni del 2016.

Libertà di parola e anti Lgbtqi+: cosa dicono i numeri

Un rapporto del gruppo per la libertà di parola PEN America sottolinea che negli Stati Uniti i divieti e le restrizioni sui libri scolastici sono aumentati del 33% nel 2023. Il numero di libri rimossi definitivamente dalle biblioteche scolastiche e dalle aule è quadruplicato, arrivando a 1.263 libri nel 2023 rispetto ai 333 dell’anno precedente.



Secondo il documento stilato da Ipsos di ottobre, il 78% degli elettori ha indicato che sarebbero meno propensi a sostenere un candidato che sostiene il divieto dei libri. Ipsos ha anche riferito lo scorso giugno che il 52% dei repubblicani si oppone al divieto dei libri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 17:36

