Usa 2020, Donald Trump nella notte diventa il favorito per gli scommettitori: «Non accadeva da luglio»

I sondaggi alla vigilia del voto negli Stati Uniti davano per vincente Joe Biden, ma con Donald Trump è un testa a testa e ora l'attuale presidente risulta il favorito dagli scommettitori. Secondo Oddschecker, che confronta le probabilità di tutti i principali siti di scommesse nel Regno Unito, i bookmakers danno per vincente il tycoon a scapito del democratico Joe Biden. «Donald Trump è dato in vantaggio dagli scommettitori per la vittoria alle presidenziali per la prima volta da luglio, scrive Betfair sul suo account Twitter.

Leggi anche > Elezioni Usa 2020 in diretta: sorpasso Trump in Ohio, Biden avanti in Arizona. In bilico Georgia e North Carolina, Pennsylvania decisiva

Sulle elezioni americane sono stati scommessi oltre 369 milioni di sterline. Nell'ultima ora, poco più del 62% di tutte le scommesse sono state piazzate su Donald Trump. «La popolarità di Donald Trump in Florida è stata una sorpresa per i bookmakers», sottolinea il capo del marketing di OddsChecker, Sam Eaton.

BREAKING: DONALD TRUMP HAS GONE FAVOURITE FOR THE FIRST TIME SINCE JULY TO WIN THE 2020 US ELECTION ON @BetfairExchange — Sam Rosbottom (@SamRoscoe) November 4, 2020

«Le possibilità di Donald Trump di vincere le elezioni in questa fase - continua - sono significativamente migliori di quanto non fossero a questo punto nel 2016. Ovviamente, con il clima attuale, il voto è molto diverso, ma a quest'ora nel 2016 le sue probabilità di vittoria erano del 14,3%».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA