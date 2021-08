Henri minaccia gli Stati Uniti: la tempesta diventa uragano e punta su New York

Ore di paura e preoccupazione nella costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta tropicale Henri, che nelle ultime ore ha preso forza fino ad essere classificata come uragano di categoria 1, minaccia diversi centri della East Coast, compresa New York.

Leggi anche > Afghanistan, la giornalista della Cnn all'arrivo dei talebani lascia Kabul

Ad annunciare il passaggio da tempesta a uragano di Henri è stato il Centro nazionale per gli uragani statunitense. Da 30 anni, cioè da quando l'uragano Bob aveva colpito la costa orientale degli Stati Uniti, non si registrava una simile allerta in quest'area, abitata da diversi milioni di persone. Un 'warning' è stato diramato agli abitanti della zona sud di Long Island, da Fire Island a Montauk Point, della zona nord, da Port Jefferson Habour a Montauk Point, a New Haven, nel Connecticut, a Watch Hill, nel Rhode Island, e a Woods Hole, nel Massachusetts, una zona che include Block Island, Nantucket e Martha's Vineyard.

Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha chiesto ai residenti di evitare spostamenti non necessari e di cancellare eventuali programmi per un week end a Cape Cod o di tornare oggi o la prossima settimana. La New York Civil Emergency Management ha ordinato la chiusura di tutte le spiagge domani e lunedì. In questi due giorni non sarà consentito nuotare. Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha dichiarato lo stato di emergenza. A New York City e in alcune zone del Connecticut sono previsti venti fino a 30-40 miglia per ora.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Agosto 2021, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA