Uomo si filma mentre fa colazione in albergo con una donna saudita col burqa e viene arrestato

بسبب إفطاره مع زميلته.. مصري يفقد عمله ويتعرض للترحيل من السعودية#مصري_يفطر_مع_سعوديه pic.twitter.com/NXyqXRASG2 — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 9, 2018

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55

Unè statoinin seguito alla diffusione di un, diventato virale su, che lo ritraeva mentre faceva, sua collega di lavoro. Nel filmato l'uomo era seduto accanto a una donna che indossa un burqua ma, secondo la legge saudita, in luoghi pubblici come ristoranti e alberghi due persone single devono sedersi in aree separate.Nonostante le nuove leggi di stampo moderno introdotte dal principe Mohammed bin Salman, come lo storico via libera alle donne di guidare automobili, il paese rimane profondamente conservatore. Alle sesso femminile non è permesso svolgere la maggior parte delle attività senza l'accompagnamento dei loro mariti, padri, fratelli o figli, purché di sesso maschile.Il ministero del lavoro e dello sviluppo sociale saudita che lo ha arrestato lo ha accusato di «commettere diverse violazioni oltre a quello di aver preso un posto riservato esclusivamente ai sauditi».Molti sauditi sui social media hanno criticato a coppia ed erano particolarmente indignati nel momento in cui la donna dava da mangiare all'uomo. Altri invece si chiedevano perché fosse l'uomo sotto accusa e non la donna. Ma una parte dei cittatini credono che l'evento sia stato amplificato in modo esagerato e non capiscono perché donne e uomini non possano mangiare insieme.