Uomo ruba i regali di Natale, la proprietaria lo incastra con i video di sorveglianza e lo minaccia: «Hai 24 ore per restituirli»

di Hylia Rossi

A quanto pare, la storia che si continua a raccontare per cui a Natale siamo tutti più buoni non è poi così vera e lo dimostra la storia di Jasmine che, esasperata, ha pubblicato il video della telecamera di sicurezza appena fuori dalla sua casa per cercare il ladro che le ha soffiato i cinque pacchetti da sotto l'uscio, e di certo non per metterli sulla sua slitta.

Infatti, vediamo chiaramente l'uomo caricarli sulla sua Mazda 3, bianca, mettere in moto l'auto e scappare via dopo il furto. Vediamo com'è finita la vicenda e quale è stata la richiesta della mamma.

«Ridammi i miei pacchetti!»

Jasmine Yoong vive in Australia e dopo aver passato molto tempo a impacchettare, scrivere bigliettini, indirizzi e organizzare il tutto, aveva lasciato i cinque regali di Natale appena fuori dalla porta affinché il postino li prendesse e, come un Babbo Natale dei nostri tempi, li distribuisse ai suoi cari.

Tuttavia, riguardando il video della telecamera di sicurezza posizionata fuori dal suo portone di casa, la donna si è accorta di un uomo, senza maglietta e vestito unicamente di un paio di pantaloncini corti, che si è avvicinato alla casa, ha preso tra le braccia tutti i pacchetti e li ha buttati nella sua macchina.

Dopo l'accaduto, Jasmie ha deciso di pubblicare un video sul suo account di TikTok in cui mostra un'immagine presa dalla ripresa della telecamera di sicurezza con l'uomo di spalle che va via con i pacchi verso la sua automobile. Il suo obiettivo è quello di farsi restituire i pacchetti con la promessa, nel caso in cui l'uomo acconsenta, di non rilasciare il video completo.

«Non mostrerò la tua faccia, e nemmeno il tuo numero di targa», dice la mamma nel video, «Non ho fatto denuncia alla polizia... ancora. Ti do 24 ore per riportarmi i pacchi. Non sono nemmeno arrabbiata per aver perso i soldi, cioè si è fastidioso ma ti rendi conto di quanto ci ho messo a scrivere ogni bigliettino? Ne ho fatti 40. Tutto ciò che voglio è che me li ridai, non mi importa se qualche busta si è rotta. Sono cose da niente, solo regali di Natale».

Tuttavia, dopo 24 ore, Jasmine non ha ricevuto nessun pacco né risposta e quindi ha fatto esattamente ciò che aveva promesso e ha pubblicato il video intero sul suo account: «Speravo davvero che me li riportasse, così non avrei dovuto sporgere denuncia», dichiara la donna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA