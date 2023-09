Von der Leyen parla in aula e la commissaria Johansson fa l'uncinetto ripresa in un video

di Redazione web

Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, stava facendo il suo discorso sullo stato dell'Unione, c'era chi in aula, lavorava a maglia. Si tratta della commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, che è stata ripresa durante il discorso mentre con grande attenzione stava lavorando all'uncinetto a qualcosa di rosa. Questo, infatti, era il colore della lana o del cotone che stava usando Johansson.

Attenta alla stoffa

Ad inquadrarla sono state le telecamere interne alla Commissione, ma dopo il discorso su X (Twitter) la commissario Johannson non fa alcun cenno all'episodio ed anzi twitta: «Da von der Leyen un messaggio chiaro: ‘Il nostro lavoro sul fenomeno si basa sulla convinzione che un accordo è vicino a essere raggiunto. Il Consiglio e il Parlamento hanno un’opportunità storica per farlo accadere’».

La Commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson segue, a modo suo, il discorso di Ursula Von Der Leyen. pic.twitter.com/F6U9RQrRA5 — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) September 13, 2023

Calzini per i collaboratori

In realtà sembra che Johansson sia già stata ripresa con i ferri in mano durante una sessione di lavoro, forse è un modo per combattere la tensione di momenti importanti della sua agenda lavorativa.

