Covid in Uk, la Regina Elisabetta cancella tutti gli eventi a Buckingham Palace e al Castello di Windsor fino al 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 18:38

La Regina Elisabetta II ha cancellato tutti i grandi eventi previsti a Buckingham Palace e al Castello di Windsor da qui fino alla fine dell'anno. Attraverso i canali ufficiali della Corona, la famiglia reale ha fatto sapere che prima del 2021, ad esempio, le nuove investiture saranno sospese. Non è stato possibile trovare una soluzione alternativa, ora che«In linea con le linee guida del governo enon si terranno più grandi eventi a Buckingham Palace e al Castello di Windsor per il resto dell'anno», recita la nota ufficiale. Viene inoltre spiegato che prima di arrivare a questa decisione si sono cercate delle soluzioni e dei compromessi, senza successo. Si è reso necessario sospendere gli eventi, come le investiture, perché il numero degli ospiti sarebbe stato troppo elevato.», ha concluso la nota. Elisabetta e il consorte Filippo si trovano infatti nella residenza di campagna di Sandringham. Vista la loro veneranda età, si sono prese tutte le precauzioni necessarie per ridurre i rischi di contagio dei reali. Anche per questo, al loro ritorno a Windsor, verrà ridotto di numero lo staff del castello.