Le Barbados non vogliono più Elisabetta come Capo di Stato: «Nel novembre del 2021 saremo una repubblica»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 11:02

Lehanno annunciato, rimuovendo laIn un discorso scritto dal primo ministro Mia Mottle è stata annunciata l'intenzione del premier Errol Barrow di abbandonare lo stato di "colonia".alle spalle il nostro passato coloniale. I Barbados vogliono un Capo di Stato delle Barbados», ha spiegato nel discorso, come riporta il Telegraph. «Quindi, le Barbados faranno - ha continuato Mia Mottle - il prossimo passo logico verso la piena sovranità e diventeranno una Repubblica quando celebreremo il nostro 55esimo anniversario di indipendenza».avevano annunciato un piano simile per novembre 2016, quando il Paese ha festeggiato i 50 anni dall'indipendenza, ma il progetto non si è avverato.Barbados rimase una colonia britannica fino alla sua indipendenza il 30 novembre 1966 . Tuttavia, il titolo di capo di stato è portato dalla regina britannica, Elisabetta II, rappresentata sull'isola dal governatore generale.