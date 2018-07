Uccide il figlio della compagna con un overdose di antidepressivi, poi simula un incidente

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Affida il figlio al suoed esce per andare a lavoro, quando torna trova il suo. La scena che nessuna madre vorrebbe vedere davanti ai suoi occhi quella a cui ha dovuto assistere Bernice Swales che ha trovato il figlio di 21 mesi, Jordan Thompson, sdraiato nudo sul letto mentre il suo fidanzato eseguiva la rianimazione bocca a bocca.Il compagno le aveva detto che il bambino era caduto nella vasca da bagno dopo che lui si è distratto per pochi secondi. Un tragico incidente, ma che in realtà celava ben altro. A nulla è valsa la corsa in ospedale per il bambino, ma dalle analisi condotte dai sanitari è emerso però che il piccolo non era morto affogato, bensì per overdose dopo aver assunto una massiccia dose di antidepressivi.L'uomo, come riporta la stampa locale , inizialmente indagato per omicidio colposo, è stato accusato di omicidio volontario. Non si conoscono le motivazioni che lo hanno spinto a compiere il terribile gesto, ma pare che il compagno della mamma abbia prima drogato il piccolo e poi lo abbia messo nella vasca per simulare un incidente.