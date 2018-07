Bimbo di 2 anni scompare dalla vista dei genitori, poche ore dopo arriva la drammatica notizia

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una vicenda che ricorda da vicino quanto avvenuto ieri a, con il dramma della morte di un bimbo di tre anni. Come lui, scomparso dalla vista dei genitori, anche questoha gettato in un incubo una coppia.è statopoche ore esser sparito dal radar dei genitori mentre la famiglia era in vacanza in Smith Mountain Lake, in Virginia.Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un bacino idrico, vicino al molo del gruppo di sommozzatori. La famiglia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione mentre le forze dell'ordine stanno cercando di far luce su cosa possa essere avvenuto al piccolo.