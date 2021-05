Uccide la compagna di classe con 114 coltellate, 14enne aveva raccontato tutto agli amici

Ha ucciso una compagna di classe con oltre 100 coltellate e poi ha abbandonato il corpo in una zona boschiva. Aiden Fucci, 14enne della Florida, è stato accusato dell'omicidio di una ragazza di 13 anni, una sua compagna di classe che è stata massacrata con 114 coltellate inferte proprio dal giovane.

Subito dopo il delitto, l'adoloscente si è sbarazzato del cadavere cercando di nasconderlo in un'area boschiva. L'omicidio, perpetrato nella contea di St. Johns, nel nordest dello Stato, sarebbe avvenuto all'inizio di maggio. Secondo il giudice si è trattato di un delitto premeditato, motivo per cui Fucci verrà giudicato come un adulto e non come un minorenne, in questo modo il ragazzo potrebbe rischiare una condanna all'ergastolo.

La premeditazione è stata desunta dal giudice grazie anche a delle dichiarazioni che Fucci avrebbe rilasciato a dei compagni nelle settimane precedenti l'omicidio, secondo cui il 14enne intendeva uccidere qualcuno portandolo nel bosco e pugnalandolo. Il cadavere inoltre si trovava a pochi chilometri di distanza dalla casa del 14enne e sono state trovate tracce di DNA sulla ragazza uccisa. Non sono ancora chiari i motivi che possano aver spinto il ragazzo a compiere un simile gesto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 18:03

