Roma, uomo ucciso a coltellate in casa: gravissimo il figlio di 18 anni, aveva l'arma in mano

Un uomo è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue e il figlio di 18 anni è gravemente ferito a Roma. È accaduto in un appartamento al piano terra di via dei Liburni in zona San Lorenzo. A dare l'allarme sono state alcune persone che dall'esterno li hanno visti a terra. Il ragazzo, gravemente ferito, aveva il coltello in mano. Sul posto la polizia di Stato, gli agenti del Commissariato San Lorenzo, e la Squadra Mobile. Entrambi avrebbero ferite da coltellate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La vittima aveva 53 anni, era sul pavimento del corridoio privo di vita, mentre il figlio ha da poco compiuto 18 anni ed è stato trovato agonizzante nel bagno dell'appartamento.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I. E' in gravi condizioni.

in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA