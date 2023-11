Turista precipita dalla nave da crociera Msc, l'allarme del marito: «Non sa nuotare». Salvata dall'ufficiale Giuseppe Ruocco

di Redazione web

Tragedia sventata in crociera grazie alla protezza di un ufficiale di bordo. Una turista è precipitata dalla nave Meraviglia della Msc nelle acque delle Bahamas proprio quando l'imbarcazione stava per sbarcare nel porto di Ocean Bay, una delle tappe più ambite del viaggio. La donna è stata vista annaspare in mare con difficoltà, destando l'allarme del marito e dei figli che terrorizzati hanno invocato l'aiuto dell'equipaggio, spiegando che la donna non sapeva nuotare.

Il salvataggio

Un ufficiale di coperta originario di Massa Lubrense, Giuseppe Ruocco, 33 anni, da quattro sulla nave, si è tuffato immediatamente riuscendo a raggiungere la donna e a riportarla in salvo sulla banchina, tra gli applausi dei passeggeri. A raccontare l'episodio è la pagina Facebook "Sorrento e Dintorni", che sottolinea come l'ufficiale-eroe abbia evitato la tragedia.

«Coraggio e prontezza di riflessi hanno scongiurato che la caduta in mare di una crocierista finisse in tragedia - si legge nel post -. È successo oggi nel porto di Ocean Bay, alle Bahamas, mentre erano in corso le operazioni di sbarco dalla nave da crociera Msc Meraviglia. Una turista è finita in mare nello stretto corridoio che separa la nave dalla banchina. Senza pensarci un attimo l’ufficiale Giuseppe Ruocco, di Massa Lubrense, si è tuffato dall’imbarcazione per raggiungere la donna che, tra l’altro, non sapeva nuotare e l’ha sostenuta a galla, trascinandola verso la poppa per consentire l’arrivo dei soccorsi.

Le reazioni

«Giuseppe è una persona davvero speciale, buona e si merita una grande festa quando tornerà a Massa Lubrense», commentano fieri amici e parenti. Il padre Angelo spiega orgoglioso: «Dopo il salvataggio lui mi ha telefonato e mi ha raccontato tutto. Una scena davvero pericolosa. La signora, una giovane mamma americana, era caduta in mare mentre la nave stava cercando di attraccare nel porto, non sapeva nuotare e arrancava. Le figlie di 5 e 9 anni, che avevano assistito alla scena ai bordi della nave, piangevano disperate e chiamavano la mamma. Giuseppe, vista la situazione si è buttato a mare. Ha afferrato la turista, l'ha mantenuta a galla e portata fino a poppa, dove l'hanno raggiunto con un barchino e issata su. La Msc gli darà una medaglia».

Anche Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, è intervenuto sul salvataggio di Giuseppe: «sono rimasto commosso dal gesto del nostro concittadino. Un gesto che fa onore a lui e riempie di orgoglio noi tutti. I Ruocco sono gran belle persone. La nostra è una terra di grande tradizione marinara e che ha nella Msc persone di punta all'interno della compagnia e valenti ufficiali sia di macchina sia di coperta, come Giuseppe Ruocco.»

