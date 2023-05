Scatta un selfie e scopre di avere un tumore a 41 anni, Anna svela il segno rivelatore: «Ecco come l'ho capito»

di Redazione web

Anna ha scoperto di avere un tumore alla pelle a 41 anni, dopo aver scattato un selfie. Ha notato un punto sulla fronte che non aveva mai visto prima: «Era come se fosse apparso all'improvviso durante la notte, quindi l'ho tenuto d'occhio nei giorni successivi». Dopo alcuni controlli, si è rivelato il segno rivelatore del cancro.

Il racconto di Anna sul tumore

Anna ha notato quell'insolito punto sulla fronte per caso. Così, ha continuato a scattarsi foto ogni mattina e si è resa conto che quel punto si stava facendo sempre più grande. Preoccupata, ha contattato un chirurgo plastico e uno specialista del cancro, che le ha immediatamente preso appuntamento per una biopsia.

Il medico le ha diagnosticato una forma di cancro della pelle noto come carcinoma a cellule squamose. «Sentire la parola cancro è stato terrificante, ma sapevo di essere in buone mani. Fortunatamente è stato preso in tempo», ha aggiunto. Per curarlo ha avuto bisogno di un innesto della pelle.

Come si è ammalata

Anna ha raccontato di essere fissata per l'abbronzatura. Si è esposta per anni, senza protezioni, ai raggi del sole. Secondo lei, è questo che le ha causato la malattia. Adesso ha in faccia il segno dell'intervento, ma sorride perché può ancora raccontarlo: «Era una forma di tumore aggressiva, ma l'ho presa in tempo». Adesso non si espone mai al sole senza aver prima messo la crema solare.

