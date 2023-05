Dal tumore alla passerella, la rinascita di Sophia: «Sono una modella unica al mondo»

Dalla morte vista negli occhi alla celebrità. È la storia di Sophia Ortiz una modella di 23 anni che in Colombia sta conquistando tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua storia. A soli 15 anni, infatti le è stata diagnosticato un tumore e ha pensato di morire, ma a distanza di 6 anni si sta godendo la sua rinascita e rivincita nei cofronti della vita...

Caryn Marjorie, l'influencer con centinaia di avatar: «Guadagno 5 milioni al mese»

Mamma spia i telefoni dei figli tutte le sere prima di dormire: «Li ho pagati io e posso farlo»

La joven colombo-americana Sophia Ortíz triunfa en las pasarelas tras haber librado una batalla contra la leucemia. pic.twitter.com/aHgaO8Kf6i — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) April 26, 2023

Dal tumore alla passerella: la rivincita di Sophia

La sua intervista all'emittente Al Rojo Vivo sta facendo il giro del mondo e la sua storia commuove gli utenti social. La giovane Sophia, a soli 15 anni, ha ricevuto la notizia choc: una malattia tremenda l'ha colpita nel fiore dei suoi anni.

Il responso delle analisi ha distrutto la sua famiglia: affetta da leucemia, il tumore del sangue.

«Sono la regina del tumore»

In Colombia è diventata una vera e propria celebrità. Tutti la vogliono nei loro programmi per raccontare la sua storia e la modella è riuscita a conquistare non solo il pubblico maschile, ma anche quello femminile con la sensibilità che solo chi ha sofferto riesce ad avere. «Sono la regina del tumore», ironizza.

La malattia sembra essere solo un brutto ricordo. E lei adesso guarda al futuro con rinnovata speranza, consapevole di poter recuperare il tempo perduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA