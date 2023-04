Mal di stomaco e vomito, per il medico è un problema passeggero. Poi la diagnosi choc: «Ho un tumore incurabile»

La malattia è un mostro che colpisce all'improvviso e ti cambia la vita. Gary, 34 anni, era in forma e in salute quando gli è stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. Si allenava in palestra e andava a correre, come chiunque alla sua età. Non aveva mai avuto problemi gravi, finché non ha cominciato a soffrire per i dolori di stomaco. A fasi alterne, dal 2015, soffriva della sindrome dell'intestino irritabile, per la quale si era fatto controllare più volte dal medico di base.

Il racconto

Prima di ricevere la terribile diagnosi, il mal di stomaco di Gary era peggiorato. Aveva avuto mal di stomaco e vomito. Dopo consulto telefonico con il medico di famiglia, era stato rassicurato: «È un problema passeggero, passerà presto». Ma i dolori sono aumentati, così il 34enne si è rivolto all'ospedale, dove dopo controlli hanno scoperto il tumore. Ha fatto una colonscopia e dopo l'operazione gli è stato detto che aveva un cancro allo stadio 4, che si era diffuso al suo omento - il tessuto che circonda gli organi nell'addome inferiore - e ai linfonodi circostanti.

«È la cosa peggiore che ti si possa dire», ha raccontato. I dottori pensavano che fosse un tumore benigno. Nel dicembre 2021, gli è stato somministrato il suo primo trattamento di chemioterapia e gli è stato detto che aveva il 60% di possibilità di essere curato. Ma dopo sei mesi di chemio, i risultati della scansione hanno mostrato che il trattamento non aveva funzionato. «Il cancro ormai è incurabile», è stato il verdetto dei dottori. «Questa è stata la cosa peggiore che potessi sentire, non ci sono parole per descriverlo», ha detto. È stata aperta una pagina GoFundMe per pagare le cure che ha già raccolto 26mila sterline.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 22:14

