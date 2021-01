Sotto il videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter dal presidente Donald Trump per invitare i suoi sostenitori ad andare a casa è comparsa una nota in cui il social avvisa che «l'affermazione che le elezioni sono state truccate viene contestata e quindi questo tweet non può ricevere commenti o like e non può essere ritwittato a causa di un rischio di violenze».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 23:05

