Trump: «Non concederò mai vittoria Rubati anche i ballottaggi in Georgia»

Di giorni neri ne ha avuti tanti, Donald Trump, nei suoi quattro anni tumultuosi da presidente. Mai però come questo 6 gennaio in cui ha perso clamorosamente tutto. Dopo la Casa Bianca, oggi deve dire addio anche al Senato, consegnando ai dem le chiavi dell'intero Congresso e spianando la strada all'agenda dell'odiato rivale Joe Biden. A nulla sono serviti i suoi comizi e i suoi tweet per sostenere i due senatori uscenti in Georgia. E adesso si ritrova cucito addosso l'insopportabile marchio del 'looser', lui che ha sempre conosciuto e vantato solo il successo. Come un moderno Re Lear shakespeariano, non gli resta che inveire contro le elezioni truccate nel disperato tentativo di lasciare una macchia sulla vittoria di Biden e di mantenere mobilitata la sua base. Ma ora rischia di ritrovarsi ancora più solo e che il partito gli volti definitivamente le spalle, dopo l'audace prova di fedeltà chiesta ai parlamentari per ribaltare al Congresso l'esito del voto.

Donald Trump e Melania, matrimonio al capolinea: «Ipotesi divorzio ormai a un passo»

«Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione "Save America" contro i brogli. «Fermeremo il furto» dei voti, ha detto, usando lo slogan «stop the steal». «Se Mike Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni»: arringando i suoi fan a Washington, Donald Trump rafforza le pressione sul vicepresidente perché oggi ribalti la vittoria di Joe Biden quando il Congresso si riunirà sotto la sua presidenza per certificarla. Nel suo comizio a Washington Donald Trump ha denunciato che anche i ballottaggi in Georgia per il Senato vinti dai dem sono stati «rubati», «truccati». «Questa volta è andata un pò meglio perché avevamo più occhi per controllare le elezioni ma sono riusciti a truccarle lo stesso», ha detto.

Donald Trump’s inability to accept his loss does not change the outcome of the election in any way. Today we will defend our democracy & certify the truth: by the will of the American people, Joe Biden & Kamala Harris will be in the White House in 14 days.https://t.co/1qx3y8iw9A — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) January 6, 2021

Donald Trump, spopola l'hashtag #ItalyDidIt. I complottisti. «L'Italia ha cospirato per Biden»

La situazione tra i Repubblicani

La guerra civile nel Grand Old Party è già cominciata, e anche quelli che avevano scommesso su Trump e sul suo appoggio elettorale, oggi rivelatosi perdente, dovranno riflettere se non sia il caso di fare un passo indietro. Alcuni esponenti hanno già cominciato ad accusarlo della sconfitta al Senato per aver diviso il partito, per averlo imbarazzato con le sue indebite minacce al segretario di Stato repubblicano della Georgia, per aver scoraggiato l'afflusso dei sostenitori con le sue accuse di brogli. La sconfitta al Senato segnerà il futuro del partito di Abraham Lincoln ma anche quello dello stesso Trump, minando le sue ambizioni di ricandidarsi nel 2024. The Donald comunque non è tipo da gettare la spugna, se non altro perché se non resta al centro del ring avrà molte più difficoltà a gestire gli ingenti debiti finanziari della sua holding e lo spettro di una mezza dozzina di inchieste.

Biden verso la doppietta in Georgia: Warnock ha vinto, Ossoff avanti. Ai dem il controllo del Senato. Trump denuncia brogli

Trump verso gli ultimi atti

Uno dei suoi ultimi atti potrebbe essere la grazia preventiva ai suoi famigliari e a se stesso, direttamente o cedendo temporaneamente i poteri a Mike Pence. Sempre che il vicepresidente si presti, dato che pure lui ha nuove ambizioni per la Casa Bianca e non vuole compromettersi oltre il necessario. Ma la clemenza presidenziale non gli farebbe da scudo contro i reati statali, come quelli su cui sta indagando la procura di New York per accertare se la Trump Organization abbia commesso frodi bancarie, assicurative e fiscali. Per questo, dicono i maligni, ha già pronto un Boeing 757 militare che lo porterà all'estero il 19 gennaio, il giorno prima del giuramento di Biden: tra le destinazioni la Scozia, dove ha un club di golf. Anche se la premier scozzese Nicola Sturgeon ha già fatto sapere che non farà eccezioni alle restrizioni anti Covid durante il lockdown: «Al momento noi non permettiamo a nessuno di venire dall'estero salvo che per viaggi essenziali, una regola che si applica a chiunque. E venire a giocare a golf non è una ragione che io considererei essenziale».

SolarWinds, l'attacco hacker contro gli Stati Uniti è più grave del previsto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA