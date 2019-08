Truffa Amazon per 330mila euro: «Metteva terra nei pacchi e li rispediva indietro»

Sabato 10 Agosto 2019, 12:59

Un giovane di 22 anni ha truffatocon il sistema dei resi di Amazon Prime: un caso ai limiti dell’assurdo, con protagonista un giovane maiorchino che è riuscito addirittura ad aprire una società con i proventi della sua truffa.Il giovane si chiamae la società che ha creato si chiama Kwartech: il suo metodo era molto semplice, comprava prodotti su Amazon e quando arrivavano i pacchi sostituiva i prodotti con della terra, per arrivare allo stesso identico peso originario. A quel punto chiudeva il pacco e lo rispediva al cliente ottenendo il rimborso totale.Quella di Kwarteng, per un danno all’azienda di ecommerce di 330mila euro appunto, è la più grande truffa ai danni di Amazon mai fatta in Europa. È accaduto perché il sistema di controllo dei resi è del tutto automatizzato e il contenuto dei pacchi spediti indietro dal cliente non è controllato, ma viene controllato solo il peso. Un trucco che è andato avanti per anni senza mai essere scoperto.