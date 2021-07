Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo: tre donne si unicono e partono per un viaggio a bordo di uno scuolabus

Tre donne hanno scoperto di avere in comune lo stesso fidanzato, ma hanno deciso di unirsi e affrontare insieme un'avventura. Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor hanno scoperto che l'uomo che frequentavano usciva anche con altre persone. Unite dalla stessa disavventura hanno scelto di unirsi e affrontare un viaggio insieme a bordo di un vecchio scuolabus.

Hanno dato un nome al loro mezzo “The BAM bus”, dalle iniziali dei loro nomi, e hanno aperto dei profili social con i quali hanno scelto di documentare le tappe del viaggio. Tutto è iniziato dalla brutta scoperta del tradimento. Morgan Tabor, 21 anni, ha raccontato di aver avuto la sensazione che qualcosa non andasse bene nella sua storia d’amore e e dopo un po’ di ricerche sui social media si è messa in contatto con le altre ragazze. Tutte a quel punto hanno scoperto di essere state ingannate, per loro è stato uno choc ma alla fine hanno trovato la forza di reagire e si sono organizzate per poter fare qualcosa insieme.

Invece che prendersela l'un l'altra hanno lasciato il fidanzato e si sono unite in nome della solidarietà femminile. Le tre donne hanno scelto di attraversare insieme gli Usa. L'intento del viaggio è mettersi alla prova, andare avanti ed essere anche d'esempio a chi come loro ha sofferto per un tradimento.

