Tragedia in Francia: intervengono per una lite domestica, uccisi tre agenti

Tragedia in Francia dove tre agenti sono stati uccisi e uno è rimasto gravemente ferito dopo essere intervenuti per sedare una lite domestica. Il fatto è avvenuto in una frazione vicino Puy-de-Dome, nella Francia centrale.

I gendarmi erano stati chiamati appunto per risolvere una semplice operazione ma, come riportano i media locali, l’intervento si è trasformato in tragedia: gli agenti infatti, intervenuti verso mezzanotte per soccorrere una donna che si era rifugiata sul tetto a seguito di una lite in casa, sono stati presi di mira da alcuni colpi di arma da fuoco. A morire sul campo sono stati 3 gendarmi, mentre uno è stato ferito a una gamba. Autore del massacro un sospetto di 48 anni che poi ha incendiato la casa.

Il ministro dell’interno francese, Gerard Darmanin, ha poi fatto sapere su “Twitter” che alla fine l'uomo è stato “ritrovato morto”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 11:24

