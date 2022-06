Londra, Trafalgar Square evacuata per un pacco sospetto: paura nel terzo giorno del Giubileo

Nel terzo giorno del Giubileo di Platino, Londra ha vissuto momenti di caos e paura a causa di un pacco sospetto, che ha provocato l'evacuazione di migliaia di persone da Trafalgar Square, una delle piazze più importanti della City. La polizia ha fatto esplodere il pacco, facendo rientrare la situazione.

Trafalgar square explosion after evacuation as police deal with suspicious vehiclehttps://t.co/uBDQOt1cB3 pic.twitter.com/eorRozPOSF