Airbag killer, Toyota ritira migliaia di auto: «Potrebbe sparare frammenti metallici e uccidere il guidatore». I morti sono già 27

di Redazione web

Allarme airbag killer per la Toyota. La casa automobilistica ritira migliaia di veicoli dal mercato per un difetto agli airbag Takata, che potrebbe «esplodere e sparare frammenti metallici taglienti» e ferire gravemente o uccidere conducenti e passeggeri, ha dichiarato in un comunicato.

Airbag killer, già 27 morti

Il ritiro riguarda il mercato americano e canadese: Toyota ha emesso un avviso di divieto di circolazione immediato per i veicoli Corolla 2003-2004, Corolla Matrix e RAV4 2004-2005. Toyota ha fatto sapere che riparerà o sostituirà gratuitamente gli airbag degli oltre 50mila veicoli interessati negli Stati Uniti. In Canada, 7.300 veicoli sono stati richiamati per lo stesso motivo. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration statunitense, gli airbag Takata hanno causato negli Usa almeno 27 morti e 400 feriti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 19:45

