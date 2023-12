Bollette, cibo, casa e auto: tutti i rincari del 2024. «Aumento di 974 euro a famiglia»

Anno nuovo, nuovi rincari. Dalla tavola alle bollette, dalla telefonia all'Rc auto, il 2024 alle porte riserva aumenti svariati per le spese quotidiane e non. Aumenti di prezzi che pesano sui bilanci domestici, già provati da un anno con l'inflazione alle stelle.

Tra incrementi dei listini in certi casi già programmati e in altri attesi o comunque temuti, a partire dall'addio al mercato tutelato dell'energia, la stangata rischia di sfiorare i mille euro in più a famiglia in dodici mesi. A calcolare la raffica di rincari in arrivo sono le associazioni dei consumatori: secondo il Codacons, il conto potrebbe aumentare di 974 euro a nucleo nel corso dell'anno nuovo.