La figlia è morta a 8 giorni, papà paga una "torta sospesa" nel giorno del suo primo compleanno

Sabato 14 Settembre 2019, 22:45

Dal caffè sospeso alla.... E tutto per un motivo che vi farà trattenere le lacrime a fatica. Sta facendo commuovere il mondo il gesto di unche, in occasione del primodella suaad appena otto giorni di vita, si è recato in una pasticceria, pagando il conto per la torta di un'altra bambina.La vicenda è avvenuta a Derrytrasna, nell', ed è stata raccontata su Facebook da, che insieme alla sorella si era recata in una pasticceria per ritirare lacon Peppa Pig ordinata per la nipotina. Una volta giunte lì, le due donne hanno scoperto di non dover pagare il conto: la torta, infatti, era stata pagata da un generoso e anonimo cliente, che aveva scelto anche di lasciare un messaggio commovente.L'uomo, che aveva perso la figliaa soli otto giorni dalla nascita, ha infatti deciso di lasciare anche un bigliettino di auguri, con unche ha emozionato il web. I proprietari della pasticceria avevano raccontato la triste vicenda dell'uomo alle due donne, spiegando così anche il motivo che l'aveva spinto a voler pagare quella torta.«In occasione di quello che sarebbe stato il primo compleanno della mia bambina, ho scelto di pagare la tua torta di compleanno» - si legge nel messaggio - «Oggi non posso pagare una torta per mia figlia, ma spero che tu possa apprezzare questa e che tu abbia un compleanno fantastico. Dio ti benedica, il papà di Hannah». Un messaggio, questo, davanti al quale è davvero difficile non commuoversi.