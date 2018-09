Topo nella zuppa al ristorante cinese: il cliente pubblica il video choc

Aghi nelle fragole al supermercato, scatta l'allerta: «Rivolgetevi subito a un dottore»

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando si parla di, siamo ormai abituati a sentire ogni tipo di stranezza proveniente dalla, ma quanto accaduto in un ristorante a, una città della regione dello Shandong, ha lasciato senza parole anche gli abitanti del paese asiatico. In un ristorante specializzato in- appartenente a una grande catena cinese - un cliente ha trovato un ingrediente non desiderato nel suo brodo: un. L'uomo ha filmato il curioso ritrovamento e pubblicato online il video, che è immediatamente diventato virale in Cina.La catena di ristoranti Xiabu Xiabu ha così rimediato un grosso danno di immagine, ma non solo: in un solo giorno le azioni dell'azienda hanno perso il 12,5% in borsa, una perdita di valore dadi dollari. Il ristorante è specializzato in "hotpot", grossi pentoloni di brodo in cui i commensali immergono le pietanze che preferiscono. Chi frequenta questo genere di locali, che negli ultimi anni sta riscuotendo enorme successo anche in Europa e America, è abituato a gustare cibi di tutti i tipi all'interno di queste zuppe, dalla carne al pesce, fino alla verdura. Ma lo sfortunato cliente cinese di certo non si sarebbe mai aspettato di trovare nel suo pentolone un topo morto.