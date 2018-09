Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio piatto cult, così richiesto da essere esaurito fino a novembre: è il prosciutto di cocomero, un’invenzione del celebre chef newyorkese, socio del ristorantedella metropoli statunitense, che ha tirato fuori, come un coniglio dal cilindro, questa nuova specialità mettendola in vendita alla modica cifra di 75 dollari a porzione.Il prosciutto di cocomero non è altro che un’anguria affumicata, la cui preparazione è molto lunga: l’anguria viene trattata per 5 giorni, essiccata e affumicata per otto ore e poi saltata in padella. Chi l’ha mangiata ne parla di una vera e propria sfiziosità, e le immagini della pietanza hanno conquistato il mondo dei social.