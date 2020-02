Libera i topi nelle stanze per lamentarsi e non pagare gli hotel, arrestato

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 22:41

Lo schema era sempre lo stesso: viaggiare in compagnia die criceti da lui stesso allevati, per poie lamentarsi,del prezzo pagato per l'alloggio. Alla fine, però, un uomo è statoIl protagonista di questa insolita vicenda è un, residente nello Utah., al momento, è accusato di aver truffato tre diversi hotel, anche se la polizia sospetta che possa aver agito anche in altre strutture. L'uomo, che liberava i topi nelle stanze, si lamentava con i proprietari degli alberghi della presenza dei roditori, mostrando anche le feci dei roditori e chiedendo di essere rimborsato con la minaccia di allertare autorità sanitarie e polizia. Lo riporta Fox News In due casi, già accertati dalla polizia, l'uomo era riuscito a farsi rimborsare le spese per l'alloggio. Alla terza occasione, invece, i proprietari di un albergo hanno voluto vederci chiaro e hanno chiamato la polizia, che poi è riuscita a scoprire la clamorosa truffa. Come se non bastasse, se condannato il 37enne dovrà anche rimborsare le strutture per le spese necessarie alla disinfestazione delle stanze e per i danni causati da alcuni roditori.