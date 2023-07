Tifosa del Palmeiras morta a 32 anni: Gabriela colpita da una bottigliata alla testa lanciata da un supporter

A torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu após ser atingida por estilhaços de vidro no pescoço, nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no sábado. A TNT Sports se solidariza com os familiares e amigos por esta perda irreparável. pic.twitter.com/Jzj8PGGBTn