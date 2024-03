Thomas Kingston, il marito di Lady Garbiella Windsor (cugina di re Carlo) «si è suicidato»: morto con un colpo di pistola

di Redazione web

Sarebbe morto con un colpo di pistola alla testa Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, cugina di re Carlo. L'improvviso decesso del 45enne, ha sconvolto la Royal Family. Kingston è stato trovato senza vita domenica sera e l'autopsia ha rivelato che la causa della morte sarebbe «un singolo colpo di pistola», ha riferito oggi la corte del coroner del Gloucestershire, riporta Il Daily Mail.

Thomas Kingston, l'autopsia: suicidio

A trovare l'uomo senza vita è stato il padre, che ha forzato l'ingresso chiuso a chiave della villa di campagna della sua famiglia, nelle Cotswolds. Pochi giorni prima della morte, Lady Gabriella Windsor e suo marito Thomas Kingston erano «felici e loquaci» a un evento della National Gallery. Si svolgerà un'inchiesta, ma non sembrano esserci circostanze sospette. L'uomo si sarebbe suicidato.

Chi è Lady Gabriella

Lady Gabriella, 42 anni, è l'unica figlia del principe Michele di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta, e della baronessa Marie Christine von Reibnitz, detta principessa Michael.

Il marito di Lady Gabriella Windsor, Thomas Kingston, è morto per una "ferita traumatica alla testa" e una pistola è stata trovata vicino al suo corpo in una dependance della casa dei suoi genitori nelle Cotswolds, secondo quanto riferito da un'inchiesta. Thomas Kingston, 45 anni, è stato trovato morto nella villa di campagna della sua famiglia domenica sera e un'autopsia ha rivelato che la causa della morte è un singolo colpo di pistola, ha riferito oggi la corte del coroner del Gloucestershire. Suo padre lo ha trovato dopo aver forzato l'ingresso in un edificio chiuso a chiave, ha detto il coroner senior Katy Skerrett.

