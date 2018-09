Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Buckingham Palace ha annunciato cheè ufficialmente fidanzata con. "Il principe e la principessa di Kent – ha reso noto Buckingham Palace in un breve comunicato - sono lieti di annunciare il fidanzamento della figlia Lady Gabriella Windsor con Thomas Kingston”.Il palazzo reale, fa sapere “The Telegraph”, ha indicato che Lady Gabriella, figlia del principe Michele di Kent, cugino della regina, probabilmente si sposerà la prossima primavera.Lady Gabriella, conosciuta come Ella dalla famiglia e per gli amici, è senior director di Branding Latin America, una piattaforma di posizionamento dei marchi, oltre ad essere una scrittrice e collaborare con il “The London Magazine”.La dolce metà Thomas Kingston lavora nel mondo finanziario, con investimenti in mercati di frontiera ed è un direttore di Devonport Capital. In precedenza ha frequentato Pippa Middleton, la sorella della Duchessa di Cambridge.