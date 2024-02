Thomas Kingston, morto a 45 anni il marito di Lady Gabriella Windsor (cugina di William). La Royal Family: «Uno choc»

È morto a soli 45 anni Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del Principe Michael di Kent e della Baronessa von Reibnitz Marie Christine. Martedì, Buckingham Palace ha annunciato la notizia e l'ha descritta come un "grande choc per tutta la famiglia". «È con il dolore più profondo che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per il mondo intero. tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa», si legge in una dichiarazione a nome di Lady Gabriella, Martin e Jill Kingston, Joanna Connolly ed Emma Murray.



Chi è Lady Gabriella



Lady Gabriella, 42 anni, è l'unica figlia del principe Michele di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta, e della baronessa Marie Christine von Reibnitz, detta principessa Michael. Lei e suo fratello maggiore, Lord Frederick Windsor, sono cresciuti in un appartamento a Kensington Palace e hanno partecipato a eventi come Trooping the Colour con il resto della famiglia reale. Gabriella (che gli amici chiamano "Ella") è andata al college negli Stati Uniti, studiando letteratura comparata e studi ispanici alla Brown University nel Rhode Island. Dopo la laurea, ha iniziato a contribuire a pubblicazioni britanniche e in seguito ha continuato la sua formazione all'Università di Oxford, conseguendo un master in antropologia sociale nel 2012.