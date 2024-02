Tesla precipita in un fiordo a Oslo, automobilisti salvati (e poi riscaldati) da una sauna galleggiante VIDEO

di Redazione web

Finire con la macchina in acqua non è mai piacevole. In più, se le acque sono quelle gelate della Norvegia, le cose sicomplicano ulteriormente. A vivere questa spiacevole avventura due automobilisti di Oslo, finiti in un fiordo con una Tesla. A salvarli, una sauna galleggiante, che avrebbe evitato ai due di sprofondare.

La storia

Una missione insolita, che non capita di certo tutti i giorni. Lo scorso giovedì la polizia norvegese ha dovuto salvare due automobilisti finiti in un fiordo con la macchina. Dopo essere caduti in acqua, i due, a bordo di una Tesla, sono stati aiutati da una sauna galleggiante, che si trovava poco distante da loro. «Uno degli ospiti è venuto correndo e mi ha detto che un'auto era finita in acqua. Ho accelerato a tutta velocità in direzione della gente», ha detto al quotidiano norvegese VG lo "skipper" della barca-sauna, Nicholay Nordahl. «​Con l’aiuto di due ospiti, li abbiamo tirati su. Hanno potuto riscaldarsi nella sauna». A raccontare la vicenda anche la polizia di Oslo, che con un post su Twitter ha ricostruito la storia: «Quando l'auto è finita in acqua, apparentemente c'erano due persone all'interno. Sono stati salvati da una sauna galleggiante».

A documentare l'accaduto, anche un video realizzato da alcuni testimoni, in cui si vedono i due automobilisti sul tetto dell'auto in attesa dei soccorsi. Il proprietario dell'auto, che non è stato identificato per nome, ha detto di aver pensato che l'auto fosse in modalità parcheggio quando ha premuto il pedale dell'acceleratore.

