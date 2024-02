«Mi sono regalata una Tesla, ma l'hanno danneggiata e sono scappati. Ora pago 700 euro al mese e non posso nemmeno guidarla»

di Redazione Web

Una Tesla come regalo per il suo 21esimo compleanno, ma dopo l'acquisto non ha potuto sfruttarla come avrebbe voluto. Drea si è ritrovata con un'auto praticamente nuova e inutilizzabile a causa di un guidatore poco attento che si è scontrato con la sua macchina per poi darsela a gambe.

Come se l'incidente non fosse abbastanza, ora la ragazza si ritrova a dover pagare 700 euro al mese senza però poter utilizzare la sua Tesla a causa di un errore nella stipulazione dell'assicurazione e, per evitare che altre persone si possano trovare nella sua stessa situazione, ha deciso di condividere sui social un video in cui spiega cosa sia successo.

Il problema dell'assicurazione

Drea ha raccontato di aver acquistato a rate la Tesla in occasione del suo 21esimo compleanno.

«Una sera ero fuori a far festa - dice Drea - e sono stata coinvolta in un incidente. Il guidatore mi è venuto addosso e poi ha letteralmente lasciato lì la sua macchina e se l'è data a gambe. La mia compagnia assicurativa mi ha fatto sapere che avrebbero solo pagato una certa cifra "perché è quello che la tua auto vale"».

Così, le sono rimasti dei pagamenti mensili da 700 euro che deve coprire personalmente perché non ha stipulato la polizza Gap, un'assicurazione che rimborsa il proprietario di un'auto, acquistata a rate o in leasing, quando la cifra del danno è inferiore al saldo del prestito o del leasing.

Si tratta, quindi, di una polizza che serve a coprire l'eventuale differenza tra il valore dell'automobile pagato fino a quel momento e la cifra da pagare in caso di incidente. Di conseguenza, se l'auto è già stata saldata interamente al momento dell'acquisto non è necessario stipularla e si rivelerebbe uno spreco di soldi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA