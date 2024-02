Truffa delle "bevande gratis" al ristorante, la denuncia: «La cameriera mi ha rubato i soldi dalla carta, spero la licenzino»

La gestione del rapporto con il cliente è un'abilità che si sviluppa e perfeziona con il tempo e non sempre si ha la capacità o la volontà di affinarla. Quando si lavora a stretto contatto con le persone, come accade ai camerieri, si deve essere in grado di indossare una maschera che rimanga a stretto contatto con la pelle, in modo da sembrare garbati ma naturali, professionali ma amichevoli.

Alcune persone, tuttavia, decidono di prendere una strada alternativa e per portare a casa qualche soldo in più fanno cadere quella maschera e ne indossano una diversa, più subdola. È il caso della cameriera incontrata da Sunny, una ragazza che in un video sui social racconta del trucco utilizzato dalla donna per guadagnare qualche soldo in più a spese del titolare del locale... e della cliente, che si è ritrovata con un addebito più alto del previsto sulla carta di credito.