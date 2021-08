Terrore a Tokyo, uomo accoltella 10 persone su un treno di pendolari: due sono gravi

Terrore a Tokyo in piene Olimpiadi. Un uomo è stato arrestato dopo aver ferito dieci persone a coltellate su un treno di pendolari: due dei feriti sono in gravi condizioni, secondo la tv pubblica Nhk, citata dal Guardian. Non ci sono notizie sulle motivazioni del gesto.

L'episodio è avvenuto nell'area di Setagaya, nell'ovest della capitale giapponese, a diversi chilometri dai siti delle competizioni olimpiche. Testimoni hanno detto che dopo l'attacco l'autore è entrato in un minimarket dicendo di essere stanco di fuggire. Il proprietario ha quindi chiamato la polizia, che lo ha arrestato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 18:09

