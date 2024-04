Terremoto a Taiwan, prof riesce a scappare dal crollo dell’edificio di 10 piani ma muore nel tentativo di salvare il suo gatto sepolto sotto le macerie

di Cristina Siciliano

Il sisma più potente «degli ultimi 25 anni a Taiwan». Si parla di magnitudo 7.4 e non si ha ancora contezza del numero di persone rimaste intrappolate nelle macerie. Il bilancio non è definitivo e si aggrava di ora in ora. Il sisma è stato localizzato a 28 chilometri a sud-est di Hulien City, a circa 15 chilometri a sud della capitale Taipei.

Kang Nu, una docente della scuola secondaria di Hualien Gao Nong, è morta per cercare di salvare il suo gatto. La donna, 13 minuti dopo aver lasciato l'edificio di dieci piani, è tornata indietro per cercare di trovare il suo gatto, ormai perso tra le macerie.

Cosa è successo

Una squadra di soccorso ha trovato il corpo di Kang Nu: la donna era intrappolata, immobile, sotto una trave.

Più di 87mila case in tutto il Paese sono senza elettricità, molte delle quali hanno subito gravi danni. Il terremoto è stato segnalato anche in Cina fino a Shanghai. Nel settembre del 1999 Taiwan fu colpita da un devastante terremoto di magnitudo 7.6 che uccise oltre 2mila persone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA