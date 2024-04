«Ero a metà della mia vsectomia quando la terra ha tremato a New York: il chirurgo ha posato gli strumenti e siamo scoppiati a ridere»

di Morgana Sgariglia

Un uomo era nel bel mezzo di una vasectomia quando è arrivato il terremoto e l'ha preso per uno scherzo. È successo in Pennsylvania, dove gli abitanti non sono abituati a sentire alcun tipo di sisma e sono rimasti sorpresi di avvertire la scossa che ha colpito New York il 5 aprile. Justin Allen, il protagonista di questa storia, non ha perduto tempo a raccontare la sua esperienza in un post su X che ha ricevuto più di 53mila like e 6,2 milioni di visualizzazioni.

Il racconto dell'intervento

Justin era in uno studio di urologia di Huntingdon Valley quando il raro terremoto di magnitudo 4.8 si è manifestato poco prima delle 10:30 (ora locale). «Circa a metà dell'intervento, le pareti hanno iniziato a tremare», racconta il malcapitato. «Ho sicuramente pensato che fosse il passaggio di un treno o di qualcos'altro che non fosse tanto fuori dall'ordinario per lo studio, ma il chirurgo si è fermato per un secondo e ha detto: 'Dev'essere un terremoto, giusto?'»

A FUCKING EARTHQUAKE HAPPENED IN THE MIDDLE OF MY VASECTOMY — Justin Allen (@Jallen_Town) April 5, 2024

Al termine della scossa, hanno tutti riso «perché era una situazione che nessuno di noi avrebbe mai dimenticato».

Un terremoto serio non capitava dal 2011

La scossa è partita da Lebanon nel New Jersey e, secondo l'Associated Press, oltre 42 milioni di persone l'hanno avvertita tra New York, Boston e Filadelfia. L'ultimo terremoto forte sulla costa orientale degli Stati Uniti su cui si trova la Pennsylvania si è registrato nel 2011 con epicentro lo stato della Virginia e magnitudo 5.8.

