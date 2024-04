È stata sentita a nord fino al Maine e sud fino a Washington la scossa di terremoto di magnitudo 4,8 della scala Richter, il cui epicentro è stato registrato nel New Jersey. Il sisma è stato avvertito anche nel New Hampshire e nel Vermont, oltre che a New York e a Filadelfia, in Pennsylvania. Qui uno streamer cattura il momento in cui la scossa ha colpito il New Jersey.