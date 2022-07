Tenta di rapire una bambina di 10 anni, ma viene messo in fuga dal suo cane: caccia all'uomo

Si chiama Rosey, è una femmina di cane di poco più di un anno ed è diventata l'idolo della sua comunità locale. Questo incrocio tra un pastore tedesco ed un golden retriever ha infatti sventato il rapimento della sua padroncina, una bambina di 10 anni.

Leggi anche > Fred, il labrador che ha adottato gli anatroccoli orfani

È accaduto in pieno giorno, alle 15.50, nella cittadina statunitense di Woodbridge, nello stato della Virginia. La piccola, la cui identità non è stata ovviamente resa nota, stava passeggiando in pieno giorno con il suo cane, quando un uomo ha tentato di rapirla prendendola per un braccio e trascinandola via. Rosey, che non era al guinzaglio ma si trovava a pochi metri di distanza, è intervenuta mordendo l'uomo e costringendolo alla fuga.

La polizia è ora sulle tracce dell'uomo che ha tentato di rapire la bambina. Diffuso l'identikit del presunto rapitore: etnia ispanica, alto poco più di 1 metro e 60, per circa 65 kg di peso, capelli castani corti e pizzetto. Il giorno del tentato rapimento indossava una maglia a strisce bianche e pantaloni lunghi multicolore.

Nel post della polizia della contea, tanti cittadini hanno elogiato l'intervento di Rosey. Tra i commenti spunta anche quello di TJ Griffin, che sostiene di essere lo zio della bambina e racconta la storia del cane. «Prima di tutto, vi ringrazio per i messaggi di affetto per Rosey. Vorrei puntualizzare che si tratta di una femmina meticcia, che proprio mia nipote ha voluto chiamare Rosey quando l'abbiamo adottata da un canile di volontari» - spiega l'uomo - «Rosey è giocosa e protettiva, ama i bambini e la neve. Per il suo coraggio, le ho dato tanti premi e un trattamento spa per cani. Grazie ancora per i vostri messaggi!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA