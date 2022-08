Tenta di rapire una bambina di 6 anni nel cortile di casa, la piccola urla e fugge: la telecamera del campanello svela il volto del 33enne

Avrebbe tentato di rapire una bambina di sei anni dal cortile di casa sua a Hamilton , in Ohio. Ad immortalare quel tragico istante, un filmato registrato dalla telecamera inserita all'interno di un campanello elettronico, che ha ripreso il gesto criminale dell'uomo, mentre cerca di portare via la piccola che stava buttando l'immondizia nel bidone. Per fortuna, la bimba, ha reagito alle intenzioni malevole dell'uomo urlando e poi fuggendo dentro casa, salvandosi dal rapimento.

Mamma prepara 426 pasti in scatola contro la pandemia per sfamare per 8 mesi i tre figli: ecco la tecnica di conservazione del cibo

L'uomo, prontamente identificato, si chiama Deric McPherson, 33 anni, e nel video si vede mentre afferra la bambina al polso, cercando di trascinarla lungo il marciapiede, ma la bambina, terrorizzata, lancia un urlo agghiacciante, riesce a liberarsi e torna di corsa in casa dai suoi genitori.

Nel frattempo all'esterno, l'uomo, viene visto passeggiare tranquillamente per strada, mentre dentro casa, la piccola vittima, chiaramente agitata, racconta alla mamma: «Qualcuno ha cercato di rapirmi. Un uomo ha cercato di prendermi e ha afferrato le mie parti intime». Subito dopo il padre della bambina è corso fuori, alla ricerca del rapitore e allertato le forze dell'ordine.

A SAVING SCREAM: A home security camera captured the alleged attempted kidnapping of a six-year-old girl from outside her home in Hamilton, OH, on Aug. 23.



Deric McPherson was taken into custody early on August 24 and charged with abduction and gross sexual imposition. pic.twitter.com/Al7o4iHKrv